ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON MACRON, FOCUS SUL RAFFORZAMENTO DELLA DIFESA AEREA UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ha incontrato il Presidente francese Emmanuel Macron.
Abbiamo discusso del rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina, dell’escalation della Russia contro i Paesi europei e dei casi dei droni in Polonia, Romania, Danimarca e dei jet da combattimento in Estonia.
Dobbiamo reagire e agire rapidamente.
È stata prestata attenzione anche all’uso dei beni russi congelati a beneficio dell’Ucraina e all’ulteriore rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, in particolare contro la sua flotta di petroliere ombra.
Ringrazio Emmanuel e tutta la Francia per il loro sostegno all’Ucraina e agli sforzi per avvicinare la pace.
///
Зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії. Потрібно реагувати та діяти швидко.
Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.
Дякую Емманюелю та всій Франції за підтримку України й зусилля заради наближення миру.