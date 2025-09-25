Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON MACRON, FOCUS SUL RAFFORZAMENTO DELLA DIFESA AEREA UCRAINA»

06.02 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ha incontrato il Presidente francese Emmanuel Macron.

Abbiamo discusso del rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina, dell’escalation della Russia contro i Paesi europei e dei casi dei droni in Polonia, Romania, Danimarca e dei jet da combattimento in Estonia.

Dobbiamo reagire e agire rapidamente.

È stata prestata attenzione anche all’uso dei beni russi congelati a beneficio dell’Ucraina e all’ulteriore rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, in particolare contro la sua flotta di petroliere ombra.

Ringrazio Emmanuel e tutta la Francia per il loro sostegno all’Ucraina e agli sforzi per avvicinare la pace.

///

Зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії. Потрібно реагувати та діяти швидко.

Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.

Дякую Емманюелю та всій Франції за підтримку України й зусилля заради наближення миру.

