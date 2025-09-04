ZELENSKY (TELEGRAM) * INCONTRO CON LEADER UE DI 30 PAESI: «TUTTI UNITI DAL DESIDERIO DI PORRE FINE A QUESTA GUERRA, POI PACE AFFIDABILE E DURATURA»

15.25 - giovedì 4 settembre 2025

Riunione della coalizione dei volontari. Incontro con i leader offline e online. Oltre 30 paesi. Tutti uniti dal medesimo desiderio di porre fine a questa guerra con una pace affidabile e una sicurezza duratura.

Abbiamo discusso in dettaglio la disponibilità di ciascun paese a contribuire alla garanzia della sicurezza sulla terra, sul mare, in aria e nel cyberspazio. Abbiamo coordinato le posizioni e discusso i componenti delle garanzie di sicurezza. Sono grato a ciascuno per la comprensione che la principale garanzia di sicurezza è un esercito ucraino forte.

Condividiamo la visione che la Russia sta facendo tutto il possibile per prolungare il processo negoziale e continuare la guerra. È necessario aumentare il sostegno all’Ucraina e intensificare la pressione sulla Russia. È in preparazione il 19° pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea. Anche il Giappone sta lavorando a misure sanzionatorie.

Ringrazio tutti per questo importante lavoro, per il sostegno al nostro popolo e per la disponibilità a rimanere al fianco dell’Ucraina e aiutarci a proteggere la vita. Desidero ringraziare in modo particolare il Presidente Trump per tutti gli sforzi volti a porre fine a questa guerra e per la disponibilità dell’America a fornire supporto all’Ucraina da parte sua.