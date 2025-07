ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA PREMIER DELLA LETTONIA, FOCUS SU SUPPORTO DIFENSIVO ED INTEGRAZIONE EUROPEA» (VIDEO)

17.19 - martedì 15 luglio 2025

Mi sono incontrato con la Premier della Lettonia Evika Silinye. È molto simbolico che questo incontro sia avvenuto proprio nel Giorno della Stato ucraino. Ringrazio per questo gesto, segno di solidarietà con il nostro popolo.

Abbiamo discusso del supporto difensivo per i nostri soldati e del suo finanziamento tramite strumenti europei, in particolare nell’ambito di SAFE. Inoltre, abbiamo parlato di droni, integrazione europea e dell’apertura di cluster negoziali. La giustizia in questo processo deve essere garantita.

Sono grato al popolo e al governo della Lettonia per l’importante aiuto e per il nuovo pacchetto difensivo. Questo è un buon rafforzamento delle nostre forze armate. Ringrazio per la leadership e la disponibilità a destinare anche più dello 0,25% del PIL per il sostegno all’Ucraina.

Зустрічався з Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Дуже символічно, що ця зустріч відбулася саме в День Української Державності. Дякую за цей жест, знак солідарності з нашим народом.

Обговорили оборонну підтримку для наших воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE. А також дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів. Справедливість у цьому процесі має бути забезпечена.

Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет. Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25 % ВВП на підтримку України.