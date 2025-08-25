Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA NORVEGIA, ALLEATA CRUCIALE PER LA SICUREZZA EUROPEA»

12.49 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Norvegia è uno dei leader nel sostegno all’Ucraina.

Molto è già stato fatto e anche l’incontro di oggi può portare buoni risultati.

Durante un incontro con i media, ha parlato dei dettagli principali dei colloqui con il Primo Ministro norvegese.

Oggi abbiamo discusso molti argomenti e, in particolare, abbiamo esaminato le prospettive diplomatiche e la collaborazione con i partner sulle garanzie di sicurezza.

La Norvegia è uno dei membri della coalizione dei volenterosi, e l’Ucraina spera che la Norvegia partecipi effettivamente alle misure che dovrebbero realmente garantire la sicurezza a lungo termine per il nostro popolo, il nostro Stato e tutti in Europa.

Норвегія – один із лідерів підтримки України.

Багато вже зроблено, і сьогоднішня зустріч теж здатна принести хороші результати.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ розповів про головні деталі перемовин із Премʼєр-міністром Норвегії.

Сьогодні обговорили багато тем, і, зокрема, предметно розглянули дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки.

Норвегія є однією з учасниць коаліції охочих, і Україна сподівається, що Норвегія дійсно практично братиме участь у заходах, які мають реально гарантувати довгострокову безпеку нашому народові, нашій державі та всім у Європі.

