ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA NORVEGIA, ALLEATA CRUCIALE PER LA SICUREZZA EUROPEA»

Норвегія – один із лідерів підтримки України.
Багато вже зроблено, і сьогоднішня зустріч теж здатна принести хороші результати.
Під час зустрічі з представниками ЗМІ розповів про головні деталі перемовин із Премʼєр-міністром Норвегії.
Сьогодні обговорили багато тем, і, зокрема, предметно розглянули дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки.
Норвегія є однією з учасниць коаліції охочих, і Україна сподівається, що Норвегія дійсно практично братиме участь у заходах, які мають реально гарантувати довгострокову безпеку нашому народові, нашій державі та всім у Європі.