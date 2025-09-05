ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA MINISTRA SVEDESE, FOCUS SU DIFESA E SOSTEGNO ALL’UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Insieme al Ministro degli Esteri svedese Maria Malmer Stenergaard, abbiamo discusso di progetti di difesa congiunti e delle esigenze dei nostri soldati.
Oggi si trova a Uzhhorod e questa è la sua seconda visita in Ucraina.
Grazie per il suo personale sostegno al nostro Paese.
L’assistenza continua all’Ucraina, la preparazione di un nuovo pacchetto di difesa, l’iniziativa PURL, la protezione dei cieli ucraini, gli investimenti nella produzione di droni ucraini e le prospettive di progetti di difesa congiunti: tutto questo è stato discusso in dettaglio.
Sono grato al popolo svedese, al Governo e al Primo Ministro per aver aiutato il nostro popolo fin dall’inizio dell’invasione russa su larga scala.
///
Разом із міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард обговорили спільні оборонні проєкти та потреби наших воїнів.
Вона сьогодні в Ужгороді, і це вже другий її візит в Україну.
Дякую за особисту підтримку нашої держави.
Продовження допомоги Україні, підготовка нового оборонного пакета, ініціатива PURL, захист українського неба, інвестиції в українське виробництво дронів, перспективи спільних оборонних проєктів – про все це детально говорили.
Вдячний людям Швеції, уряду та Прем’єр-міністру за допомогу нашому народу від самого початку повномасштабного російського вторгнення.