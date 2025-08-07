ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA MINISTRA DEGLI ESTERI DELLA ROMANIA, SOSTEGNO E COOPERAZIONE RAFFORZATI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho incontrato la ministra degli affari esteri della Romania, Oana-Silvia Crai. Questo è il suo primo viaggio in Ucraina dopo essere entrata in carica ed è un segnale importante di sostegno al nostro popolo.
Ho ringraziato per l’aiuto costante della Romania: militare, politico, logistico e, naturalmente, per il significativo rafforzamento della nostra difesa aerea. Gli attacchi russi rappresentano una minaccia per l’intera regione e la decisione del parlamento rumeno di abbattere i droni che entrano nello spazio aereo rumeno è del tutto giustificata. Abbiamo discusso insieme cosa possiamo fare per proteggere le nostre comunità dagli attacchi aerei.
Abbiamo inoltre parlato della situazione di sicurezza, della diplomazia, dell’addestramento dei militari ucraini in Romania, di progetti infrastrutturali ed energetici comuni. Ci sono proposte concrete per rafforzare i legami e la sicurezza nella regione del Mar Nero.
Зустрівся з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою. Це її перший візит до України після вступу на посаду і важливий сигнал підтримки наших людей.
Подякував за послідовну допомогу з боку Румунії: військову, політичну, логістичну – і, звичайно, за вагоме посилення нашої ППО. Російські обстріли – це загроза для всього регіону, і цілком справедливе рішення парламенту Румунії збивати ті дрони, які залітають у румунський повітряний простір. Обговорили, що разом можемо зробити, щоб убезпечити наші громади від нападів із повітря.
Також говорили про безпекову ситуацію, дипломатію, тренування українських військових у Румунії, спільні інфраструктурні та енергетичні проєкти. Є конкретні пропозиції, як посилити звʼязки та безпеку в Чорноморському регіоні.