ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON KELLER-SUTTER PRESIDENTE DELLA SVIZZERA, FOCUS SU PACE E DIPLOMAZIA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ha incontrato la Presidente della Svizzera Karin Keller-Sutter.
Abbiamo parlato della cosa principale ora: il nostro lavoro diplomatico per raggiungere la pace.
Sono pronto a incontrare la parte russa a livello di leader.
Apprezziamo la disponibilità della Svizzera ad ospitare tale incontro.
Ma vediamo che finora non ci sono passi che indichino che la Russia vuole porre fine alla guerra.
Abbiamo anche discusso della nostra cooperazione su un importante progetto culturale e della continuazione della nostra partnership sulla sicurezza alimentare.
La ringrazio per il suo sostegno all’Ucraina e per la sua solidarietà con il nostro popolo.
///
Провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.
Говорили про головне зараз – нашу дипломатичну роботу для досягнення миру. Я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Цінуємо готовність Швейцарії прийняти таку зустріч. Та бачимо, що поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну.
Також обговорили нашу співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, та продовження партнерства стосовно продовольчої безпеки.
Дякую за підтримку України, за солідарність із нашим народом.