ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON IL PRESIDENTE LULA DA SILVA, FOCUS SULLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE» (VIDEO)

Un incontro informativo con il Presidente del Brasile, Lula da Silva.

Abbiamo parlato della cosa principale: i modi per raggiungere una vera pace per l’Ucraina.

Noi vogliamo la pace più di chiunque altro e sono pronto a incontrare la Russia a livello di leader, ma la Russia non ha mostrato alcuna disponibilità.

Abbiamo bisogno di una forte pressione internazionale per sbloccare la strada del dialogo.

Ho parlato al Presidente della situazione reale in prima linea e dei tentativi manipolatori della Russia di presentare vittorie militari.

Apprezzo la disponibilità del Brasile a svolgere un ruolo nel processo di pace.

Ho invitato il Presidente Lula da Silva a visitare l’Ucraina.

