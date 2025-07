ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’ESTONIA, CONSOLIDATA LA COOPERAZIONE IN DIFESA E LOTTA ALLA CORRUZIONE»

17.40 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ottima conversazione con il Presidente dell’Estonia Alar Karis. Sono grato per la solidarietà verso l’Ucraina e il nostro popolo, che oggi ricorda tutti coloro che sono stati giustiziati, torturati o morti in prigionia russa. Ringrazio per queste importanti parole di supporto e compassione. Apprezziamo molto tutta l’assistenza da parte dell’Estonia: il sostegno militare, la decisione di destinare ogni anno lo 0,25% del PIL alle nostre esigenze di difesa, la leadership nella coalizione IT e la formazione e riabilitazione dei nostri soldati. Abbiamo discusso come ampliare queste aree di cooperazione per supportare ancora di più il nostro popolo. Abbiamo anche parlato dell’infrastruttura anticorruzione del nostro paese, che è pienamente operativa. La scorsa settimana al Parlamento è stato presentato il mio disegno di legge che garantisce l’indipendenza e l’efficacia degli organismi anticorruzione. Ringrazio l’Estonia per il sostegno agli sforzi del nostro paese nella lotta alla corruzione. Ho invitato Alar Karis a venire in Ucraina. Questo sarà un forte gesto di supporto e attenzione verso gli ucraini

///

Хороша розмова з Президентом Естонії Аларом Карісом.

Вдячний за солідарність з Україною та нашими людьми, які сьогодні вшановують памʼять усіх, хто був страчений, закатований або загинув у російському полоні. Дякую за ці важливі слова підтримки та співчуття.

Ми дуже цінуємо всю допомогу з боку Естонії – військову підтримку, рішення виділяти щороку 0,25 % ВВП на наші оборонні потреби, лідерство в IT-коаліції та навчання й реабілітацію наших воїнів. Обговорили, як можна масштабувати ці напрями співпраці, щоб іще більше підтримати наших людей.

Також говорили про антикорупційну інфраструктуру нашої країни, яка повністю функціонує. Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано мій законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів. Дякую за підтримку з боку Естонії зусиль нашої країни в боротьбі з корупцією.

Запросив Алара Каріса приїхати до України. Це буде сильний жест підтримки та уваги до українців.