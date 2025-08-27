ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA FINLANDIA STUBB, AL LAVORO SU GARANZIE DI SICUREZZA MULTILATERALI PER L’UCRAINA»

10.33 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ho parlato con il Presidente della Finlandia, Alexander Stubb. Abbiamo avuto un’ottima conversazione – come sempre, stiamo coordinando le nostre posizioni per ottenere risultati più significativi.

I nostri team stanno preparando attivamente l’architettura di garanzie di sicurezza forti e multilaterali per l’Ucraina, e tutti sono coinvolti: europei, americani e gli altri partner della coalizione dei volenterosi. Comandanti militari, ministri della Difesa, consulenti per la sicurezza – stiamo preparando i componenti della sicurezza futura a vari livelli. Stiamo accelerando la definizione dei dettagli. È giunto il momento di organizzare un formato in cui i leader possano parlare tra loro per identificare le aree di interesse chiave e le scadenze.

Un’area importante è quella delle relazioni con gli Stati Uniti e il contenuto massimo di queste relazioni. Ora, purtroppo, i russi stanno dando segnali negativi sugli incontri e sugli ulteriori sviluppi. Gli attacchi alle nostre città e ai nostri villaggi continuano. Ogni giorno ci sono nuove vittime. I russi prenderanno in considerazione solo una forte pressione in risposta a tutto questo. La pressione è necessaria. Ci contiamo. Abbiamo bisogno di passi da parte della Russia – passi verso una vera diplomazia.

Alex, la ringrazio per i suoi consigli costruttivi e mi auguro di vederla a Kiev.

Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Дуже хороша розмова – як і завжди, координуємо наші позиції заради більш вагомих результатів.

Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки.

Важливий напрям – відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах. Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії.

Алексе, дякую тобі за конструктив і поради та буду радий бачити з візитом у Києві.