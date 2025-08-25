ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON IL MINISTRO TEDESCO KLINGBEIL, FOCUS SU DIFESA AEREA E SOSTEGNO ALLA GUERRA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Sono lieto di dare il benvenuto a Lars Klingbeil, Vice Cancelliere e Ministro delle Finanze della Germania, nella sua prima visita a Kiev.
Abbiamo discusso del rafforzamento della nostra difesa aerea, del finanziamento della produzione ucraina di droni e delle possibilità del programma PURL di acquistare armi americane per il nostro Paese.
Stiamo lavorando all’acquisto di altri due sistemi Patriot, nonché alla fornitura di altri sistemi di difesa aerea IRIS-T di fabbricazione tedesca.
Particolare attenzione è stata dedicata agli sforzi diplomatici per la pace, al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia e alle garanzie di sicurezza.
Il lavoro diplomatico pertinente è in corso, in particolare a livello di consiglieri di sicurezza nazionale.
Ci aspettiamo che la Germania sia tra i leader nello sviluppo e nell’attuazione delle garanzie di sicurezza.
Sono grato alla Germania e al popolo tedesco per il loro sostegno all’Ucraina e per la maggiore assistenza totale tra i Paesi europei dall’inizio di questa guerra.
Si tratta di un sostegno significativo per il nostro popolo, e ne siamo molto grati.
Радий вітати з першим візитом у Києві віцеканцлера, міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля.
Обговорили посилення нашої протиповітряної оборони, фінансування українського виробництва дронів і можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї для нашої держави.
Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва.
Особливу увагу приділили дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти Росії та гарантіям безпеки.
Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників із національної безпеки.
Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій.
Вдячний Німеччині та німецькому народу за підтримку України та найбільшу за обсягом сумарну допомогу серед країн Європи із самого початку цієї війни.
Це значна підтримка наших людей, і ми за це дуже вдячні.