ZELENSKY * (TELEGRAM) : «INCONTRO CON IL CANADA, FIRMATI ACCORDI SU DIFESA E DRONI PER SOSTENERE LA GUERRA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Un incontro molto istruttivo con il Primo Ministro del Canada Mark Carney.
Grazie per la visita di oggi, in un giorno importante per gli ucraini, il Giorno dell’Indipendenza.
Si tratta di un evento estremamente simbolico, in quanto il Canada è stato tra i primi Paesi a riconoscere l’indipendenza ripristinata dell’Ucraina e a riconoscere il nostro Stato sovrano.
Oggi abbiamo firmato documenti importanti e raggiunto accordi chiari.
È stato firmato un piano d’azione per l’attuazione dell’accordo di sicurezza tra i nostri Paesi, un accordo sull’assistenza amministrativa in materia doganale a livello dei nostri ministri e un accordo sulla produzione di droni.
Abbiamo parlato di diplomazia, di lavoro all’interno della coalizione dei volenterosi, di sanzioni, di cooperazione energetica, di possibile assistenza canadese nella ricostruzione dell’Ucraina e nei programmi di riabilitazione per i nostri veterani, e della nostra cooperazione in materia di difesa.
Sono grato per la disponibilità del Canada a partecipare al programma PURL, che ci consente di aumentare l’assistenza all’Ucraina attraverso l’acquisto di armi dagli Stati Uniti.
Si tratta di 500 milioni di dollari in più, il che è molto importante.
Oggi i droni sono al primo posto nella difesa e nelle operazioni tattiche, e aiutano a salvare vite sul campo di battaglia.
I fondi stanziati dal Canada saranno utilizzati per la produzione di droni.
Ne abbiamo parlato e ci sono degli accordi.
Sono grato a Mark Carney e al Canada per il loro sostegno, che è assolutamente sincero.
Grazie.
///
Дуже змістовна зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
Дякую за те, що цей візит – саме сьогодні, у важливий день для українців, День Незалежності.
Це надзвичайно символічно, бо Канада була серед перших, хто визнав відновлення незалежності України, визнав нашу суверенну державу.
Сьогодні є важливі підписані документи, чіткі домовленості.
План дій щодо реалізації безпекової угоди між нашими країнами, також угоду про адміністративну допомогу в митних справах було підписано на рівні наших міністрів та домовленість щодо виробництва дронів.
Говорили про дипломатію, роботу в межах коаліції охочих, санкційну роботу, енергетичну співпрацю, можливу допомогу Канади в реконструкції України та в програмах реабілітації для наших ветеранів, нашу оборонну співпрацю.
Вдячний за готовність Канади приєднатись до програми PURL, яка дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлям зброї у США.
Буде плюс 500 млн дол., це дуже важливо.
Зараз саме дрони в захисті й тактичних кроках – це номер один, вони дозволяють на полі бою зберегти життя людей.
Саме на виробництво дронів будуть спрямовані кошти, які виділяє Канада.
Ми про це говорили, і є домовленості.
Вдячний Марку Карні, Канаді за всю підтримку, і це підтримка абсолютно щира.
Дякую.