ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON I VERTICI DI POLIZIA E ANTICORRUZIONE, PER RAFFORZARE GIUSTIZIA E SICUREZZA IN UCRAINA»

11.19 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho riunito tutti i capi degli organi di polizia e anticorruzione, c’era anche il Procuratore Generale. È stato un incontro molto importante, una conversazione franca e utile che realmente aiuta. Abbiamo tutti un nemico comune, gli occupanti russi, e difendere lo Stato ucraino richiede un sistema di polizia e anticorruzione sufficientemente forte, e quindi una reale percezione di giustizia. I procedimenti penali non devono durare anni senza sentenze legali, e chi lavora contro l’Ucraina non deve sentirsi a suo agio né ignorare l’inevitabilità della punizione. Ringrazio tutti i partecipanti all’incontro di oggi: SBU, NABU, SAP, NAPK, DBR, MVS, Procuratore Generale. Grazie per la disponibilità a lavorare in squadra, nella squadra dell’Ucraina. E per gli interessi dell’Ucraina. Abbiamo concordato che tutti opereranno esclusivamente in modo costruttivo. Tutti ascoltiamo ciò che la società dice. Vediamo cosa si aspettano le persone dalle istituzioni statali per garantire giustizia ed efficacia di ogni istituzione. Abbiamo discusso le necessarie decisioni amministrative e legislative per rafforzare il lavoro di ciascuna istituzione, risolvere le contraddizioni esistenti e rimuovere le minacce. Tutti lavoreranno insieme, e il sostegno politico sarà garantito. Abbiamo stabilito che la prossima settimana si terrà un incontro di lavoro approfondito sul piano delle azioni comuni. E fra due settimane sarà pronto un piano congiunto che indicherà i passi da compiere e realizzare per rafforzare l’Ucraina, risolvere le questioni esistenti, garantire maggiore giustizia e proteggere concretamente gli interessi della società ucraina.

///

Зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, був також Генеральний прокурор. Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості.

Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.

Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно.

Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо.

Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства.