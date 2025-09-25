ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON I VERTICI AZIENDALI USA, FOCUS SUGLI INVESTIMENTI IN UCRAINA»

14.18 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Una conversazione importante con i presidenti e gli amministratori delegati delle principali aziende americane. Abbiamo discusso delle opportunità di aumentare gli investimenti in Ucraina e di sostenere la nostra economia.

Stiamo portando avanti le riforme, ci stiamo muovendo verso l’adesione all’UE e stiamo sviluppando una forte industria di droni e più di 300 aziende tecnologiche. Decine di grandi aziende sono già pronte a diventare nostri partner. Il Fondo di Investimento per la Ricostruzione dell’Ucraina è già stato lanciato, con le prime rate che ammontano a 150 milioni di dollari.

Ringrazio tutti coloro che investono, forniscono attrezzature e tecnologie e si rafforzano insieme all’Ucraina. Sono grato agli Stati Uniti per il loro sostegno e per aver compreso che solo la forza farà sì che il leader russo si avvicini al tavolo dei negoziati.

///

Важлива розмова з президентами та CEO провідних американських компаній. Обговорили можливості збільшення інвестицій в Україну та підтримку нашої економіки.

Ми продовжуємо реформи, рухаємося на шляху до членства в ЄС і розвиваємо сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній. Уже десятки великих компаній готові ставати нашими партнерами. Інвестиційний фонд з реконструкції України вже стартував – перші внески становлять 150 мільйонів доларів США.

Дякую всім, хто інвестує, постачає обладнання й технології та стає сильнішим разом з Україною. Дякую США за підтримку та розуміння, що лише сила змусить російського очільника сісти за стіл переговорів.