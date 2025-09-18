ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON I SOLDATI UCRAINI NELLA REGIONE DI DONETSK, VISITA ALLA ZONA DELLA CONTROFFENSIVA DI DOBROPILLYA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Regione di Donetsk. Ho incontrato i nostri soldati che partecipano alla controffensiva di Dobropillya.
Ho parlato con i difensori, li ho ringraziati per i risultati ottenuti e li ho premiati con riconoscimenti statali.
C’è stata anche una relazione del Comandante in capo Oleksandr Syrskyi sull’andamento dell’operazione, sulla situazione generale del fronte e sui piani futuri.
Passo dopo passo, i soldati stanno liberando la nostra terra: dall’inizio dell’operazione, sono stati liberati 160 chilometri quadrati e sette insediamenti, e più di 170 chilometri quadrati e nove insediamenti sono stati liberati dagli occupanti.
Quasi un centinaio di occupanti sono stati catturati e, solo in queste settimane, i russi hanno già subito migliaia di feriti e di morti.
Ringrazio i soldati per la loro resistenza.
Siete davvero un esempio per le Forze Armate dell’Ucraina, per tutti i soldati delle nostre Forze di Difesa.
Vi sono grato per il vostro coraggio.
///
Донеччина. Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.
Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами.
Була також доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.
Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів.
Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими.
Дякую воїнам за стійкість.
Ви дійсно приклад для Збройних Сил України, для всіх воїнів наших Сил оборони.
Вдячний за вашу сміливість.