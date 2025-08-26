ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI UCRAINI, DISCUSSI SUPPORTO DIPLOMATICO E CITTADINANZA MULTIPLA»

19.57 - martedì 26 agosto 2025

Oggi ho incontrato i rappresentanti del Congresso Mondiale degli Ucraini.

Insieme abbiamo discusso del lavoro diplomatico, della pressione sulla Russia, della restituzione dei bambini rapiti, del sostegno ai nostri studenti e dell’attrazione degli investimenti nella ricostruzione.

Abbiamo anche discusso del sostegno ai nostri soldati.

I rappresentanti del Congresso ci hanno detto che hanno già inviato i fondi raccolti per acquistare droni e pick-up per il fronte.

Grazie per questo aiuto.

Abbiamo anche parlato di cittadinanza multipla.

La legge è stata approvata, il governo adotterà presto i regolamenti necessari e i primi Paesi ad applicare le regole saranno Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Canada.

Questo è un passo verso una maggiore unità degli ucraini nel mondo.

Sono grato ai membri del Congresso Mondiale Ucraino per il loro lavoro attivo a favore dell’Ucraina.

Сьогодні зустрівся з представниками Світового конгресу українців.

Разом говорили про дипломатичну роботу, тиск на Росію, повернення викрадених дітей, підтримку наших школярів і залучення інвестицій у відбудову.

Обговорили й підтримку наших воїнів.

Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту.

Дякую за цю допомогу.

Спілкувалися й про множинне громадянство.

Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Це крок для ще більшої єдності українців у світі.

Вдячний членам Світового конгресу українців за активну роботу заради України.