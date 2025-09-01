ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON I LEADER TEDESCHI DEL BUNDESTAG, SPAHN E MEARS, HO CHIESTO SUPPORTO CONTRO LA RUSSIA»

20.59 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Durante l’incontro con i leader delle due fazioni di coalizione del Bundestag, Jens Spahn e Matthias Mears, le parti hanno discusso del sostegno finanziario e di difesa all’Ucraina e di ulteriori passi nella diplomazia.

“Siamo grati alla Germania per la sua leadership nel sostenere il nostro popolo, in particolare per il sistema Patriot, i missili e il sistema IRIS-T. Questo salva la vita del nostro popolo. Abbiamo anche parlato di un ulteriore rafforzamento della nostra difesa del cielo.

Separatamente, abbiamo parlato dell’importanza di un cessate il fuoco e dello sviluppo di garanzie di sicurezza. Nelle ultime settimane, la Russia non ha mostrato alcuna intenzione di essere pronta per un incontro a livello di leader e ha colpito il nostro popolo. Ecco perché contiamo sul sostegno della Germania per aumentare la pressione sulla Russia. Solo passi forti possono cambiare il comportamento della Russia.

Під час зустрічі з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем обговорили фінансову й оборонну підтримку України та подальші кроки в дипломатії.

Вдячні Німеччині за лідерство в підтримці нашого народу, передусім за системи Patriot, ракети до них і системи IRIS-T. Це збереження життя наших людей. Ми також говорили про подальше зміцнення нашого захисту неба.

Окремо – про важливість припинення вогню та напрацювання гарантій безпеки. За останні тижні Росія не проявила жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, завдавала ударів по наших людях. Саме тому розраховуємо на підтримку Німеччини в посиленні тиску на Росію. Лише сильні кроки можуть змінити поведінку росіян.