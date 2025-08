ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON I DIFENSORI UCRAINI A VOVČANSK, DISCUSSIONE SU DRONI E PRESENZA DI MERCENARI STRANIERI» (VIDEO)

15.53 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi sono stato vicino a coloro che difendono la nostra nazione nel settore di Vovčansk, i soldati del 17° battaglione motoparacadutisti separato della 57ª brigata intitolata al capo atamano Kost Jurijenko. Ho parlato con i comandanti della situazione in prima linea, della difesa di Vovčansk e della dinamica dei combattimenti. Abbiamo discusso specificamente dell’approvvigionamento e dell’uso dei droni, del reclutamento e del finanziamento diretto delle brigate. I soldati registrano in questo settore la partecipazione alla guerra di mercenari provenienti dalla Cina, dal Tagikistan, dall’Uzbekistan, dal Pakistan e da paesi africani. Reagiremo a questa situazione. Ho insignito i nostri difensori con decorazioni statali. Per me è un onore essere qui. Ringrazio per la vostra lotta, per combattere, per servire il vostro paese, il popolo ucraino e per sostenervi a vicenda.

///

Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати.

Відзначив наших захисників державними нагородами. Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного.