ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON GENERALE KELLOGG (STATI UNITI), FOCUS SU COOPERAZIONE MILITARE E SANZIONI CONTRO LA RUSSIA» (VIDEO)

13.52 - lunedì 14 luglio 2025

Ho incontrato il generale Keith Kellogg, rappresentante speciale del Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo avuto una conversazione produttiva. Abbiamo discusso il percorso verso la pace e cosa possiamo praticamente fare insieme per avvicinarla. Questo include il potenziamento della difesa aerea per l’Ucraina, la produzione congiunta e gli acquisti di armamenti difensivi insieme all’Europa. Naturalmente, anche le sanzioni contro la Russia e coloro che la supportano. Confidiamo nella leadership degli Stati Uniti, poiché è chiaro che Mosca non si fermerà a meno che le sue ambizioni inadeguate non vengano fermate con forza. Ringrazio Keith Kellogg per questa visita in Ucraina. Sono grato al Presidente Trump per segnali importanti di sostegno e decisioni positive per entrambi i nostri paesi. Apprezziamo il sostegno del popolo americano.

Зустрічався з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником Президента США. У нас була продуктивна розмова.

Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою.

Дякую Кіту Келлогу за цей візит в Україну. Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу.