ZELENSKY (TELEGRAM) * INCONTRO BRUXELLES: «TUTTI CONCORDANO CHE I CONFINI DEGLI STATI NON DEVONO ESSERE MODIFICATI CON LA FORZA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Sono grato a tutti i partecipanti della Coalizione dei volontari per la conversazione di oggi a Bruxelles, alla vigilia dell’incontro a Washington con il Presidente Trump. È stato molto utile. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni comuni. C’è un chiaro sostegno all’indipendenza e sovranità dell’Ucraina. Tutti concordano che i confini degli stati non devono essere modificati con la forza. Tutti sostengono che le questioni chiave devono essere risolte con la partecipazione dell’Ucraina in un formato trilaterale: Ucraina, Stati Uniti, leadership russa.
Questa è una decisione storica, gli Stati Uniti sono pronti a partecipare alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Le garanzie di sicurezza risultanti dal nostro lavoro congiunto devono essere veramente molto pratiche e fornire protezione sulla terra, in cielo e sul mare, e devono essere sviluppate con la partecipazione dell’Europa.
Naturalmente, abbiamo discusso su come fermare gli omicidi il più rapidamente possibile. Stiamo elaborando una visione comune su che tipo di accordo di pace dovrebbe essere – davvero giusto, rapido e funzionale. Grazie!
///
Вдячний усім учасникам Коаліції охочих за розмову сьогодні у Брюсселі – напередодні зустрічі у Вашингтоні з Президентом Трампом. Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник.
Це історичне рішення, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи.
Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює. Дякую!