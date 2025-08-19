ZELENSKY * (TELEGRAM) : «INCONTRO A WASHINGTON CON I LEADER EUROPEI, PRIMI PASSI VERSO LA PACE ASSIEME AGLI USA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi ci sono stati colloqui importanti a Washington.
Abbiamo discusso molte questioni con il Presidente Trump.
Una lunga conversazione nei dettagli.
Sia sulla situazione sul campo di battaglia che sui nostri passi per avvicinare la pace.
Abbiamo anche avuto diversi incontri con i leader europei e con il Presidente degli Stati Uniti.
Abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza.
Si tratta di una questione fondamentale per iniziare a porre fine alla guerra.
Apprezziamo l’importante segnale degli Stati Uniti sulla loro disponibilità a sostenerlo e a farne parte.
Oggi si presta molta attenzione al ritorno dei bambini, al rilascio dei prigionieri di guerra e dei civili detenuti dalla Russia.
Abbiamo concordato di lavorare su questo.
Anche il Presidente degli Stati Uniti ha sostenuto l’incontro a livello di leader.
Abbiamo davvero bisogno di un incontro di questo tipo per affrontare questioni delicate.
Ringrazio il Presidente Trump per l’invito e per il formato speciale del nostro incontro di oggi.
Ringrazio tutti i leader che erano con noi oggi: Emmanuel Macron, Kieran Starmer, Friedrich Merz, Georgie Maloney, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Mark Rutte.
Oggi è stato un passo importante, una dimostrazione di vera unità tra Europa e Stati Uniti.
I leader sono venuti personalmente per sostenere l’Ucraina e discutere di tutto ciò che ci avvicinerà a una vera pace, a un’architettura di sicurezza affidabile che proteggerà l’Ucraina e l’intera Europa.
Continuiamo a lavorare, a coordinare i nostri passi tra tutti gli alleati che vogliono porre fine alla guerra con dignità.
Sono grato a tutti coloro che ci aiutano.
Сьогодні у Вашингтоні були важливі перемовини.
Багато питань обговорили з Президентом Трампом.
Довга бесіда в деталях.
І щодо ситуації на полі бою, і наші кроки для наближення миру.
Було декілька зустрічей і у форматі з європейськими лідерами та Президентом США.
Обговорили гарантії безпеки.
Це ключове питання, як старт до закінчення війни.
Цінуємо важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною.
Багато уваги сьогодні поверненню дітей, звільненню військовополонених та цивільних, яких утримує Росія.
Домовились над цим працювати.
Президент США також підтримав зустріч на рівні лідерів.
Зустріч така дійсно потрібна, щоб вирішити чутливі питання.
Дякую Президенту Трампу за запрошення і за сьогоднішній особливий формат нашої зустрічі.
Дякую всім лідерам, які були з нами сьогодні: Емманюелю Макрону, Кіру Стармеру, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Александру Стуббу, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте.
Сьогодні важливий був крок, демонстрація справжньої єдності між Європою та США.
Лідери особисто приїхали підтримати Україну і проговорити все, що наблизить нас до реального миру, надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу.
Ми продовжуємо працювати, координувати наші кроки між усіма союзниками, що прагнуть завершити війну гідно.
Дякую всім, хто допомагає.