ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO A UZHHOROD CON IL PRESIDENTE COSTA ( CONSIGLIO EUROPEO), FOCUS SU INGRESSO NELL’UNIONE EUROPEA» (VIDEO)

Oggi a Uzhhorod si è tenuto un incontro con il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
Ieri eravamo insieme a Parigi, in occasione di un incontro della Coalizione dei Volenterosi, e abbiamo anche parlato con il Presidente Trump e altri leader europei.
Riteniamo che ora ci sia la possibilità di spingere la situazione a favore di una maggiore sicurezza e di maggiori risultati per tutti noi – l’Ucraina e l’intera Europa.
I colloqui di oggi si sono concentrati sulle cose più importanti in questo momento: la partecipazione dell’Ucraina ai programmi europei, in particolare al programma SAFE, il nostro movimento verso l’adesione all’UE, la politica delle sanzioni, il sostegno alla nostra resistenza, al nostro popolo e, soprattutto, ai nostri figli.
Come António, sono sicuro che un giorno ci incontreremo qui a Zakarpattia, non al confine tra Ucraina e UE, ma nella nostra Unione Europea.
Grazie per la conversazione produttiva e per il suo aiuto.
L’Ucraina apprezza la solidarietà con il nostro popolo e il suo continuo sostegno.
Сьогодні в Ужгороді провели зустріч із Президентом Євроради Антоніу Коштою.
Вчора ми разом були в Парижі, на зустрічі коаліції охочих, також разом говорили з Президентом Трампом – з іншими лідерами Європи.
Відчувається, що зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів – України та всієї Європи.
І сьогоднішні наші перемовини були присвячені найголовнішому зараз – це участь України у європейських програмах, зокрема в програмі SAFE, наш рух до членства у Євросоюзі, санкційна політика, підтримка нашої стійкості, наших людей і передусім наших дітей.
Як і Антоніу, впевнений, що одного разу зустрінемось тут, на Закарпатті, не на кордоні Україна – ЄС, а саме в нашому Європейському Союзі.
Дякую за продуктивну розмову й за всю допомогу.
Україна цінує солідарність із нашим народом і незмінну підтримку.