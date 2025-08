16.26 - lunedì 4 agosto 2025

Nella regione di Kharkiv ho incontrato i soldati della 92ª brigata d’assalto separata intitolata a Ivan Sirko. I combattenti tengono una difficile zona del fronte, Lipci. Ho parlato con i comandanti. La difesa nella zona di responsabilità, la preparazione dei soldati, il loro stato morale e l’approvvigionamento delle unità sono al centro dell’attenzione.

Abbiamo discusso dei commenti positivi sul sistema elettronico di assegnazione dei punti per la distruzione degli occupanti e delle loro attrezzature. Tutte le questioni discusse saranno esaminate e risolte.

È un onore per me ringraziare coloro che difendono la nostra terra. Ho premiato i difensori con onorificenze statali. Grazie per il vostro servizio e per non permettere al nemico di realizzare i suoi piani, distruggendolo efficacemente.

