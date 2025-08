ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL VERTICE TRA I CAPI DI NABU E SAP SVELA TANGENTI NELLA GUARDIA NAZIONALE, INDAGINI E RIFORME IN CORSO IN UCRAINA» (VIDEO)

19.43 - sabato 2 agosto 2025

Oggi mi sono incontrato con i capi del NABU e SAP – Semen Kryvonos e Alexander Klimenko. Gli organi anticorruzione hanno scoperto tangenti che coinvolgono un deputato della Verkhovna Rada dell’Ucraina, oltre a capi di amministrazioni distrettuali e comunali e militari della Guardia Nazionale dell’Ucraina. Purtroppo, le truffe riguardano acquisti di contromisure elettroniche e droni FPV. Sono atti assolutamente immorali. Deve esserci una responsabilità completa e giusta per questo. Ho ringraziato i capi degli organi anticorruzione per questo lavoro, per tali scoperte. Voglio ringraziare per il lavoro di squadra. Il NABU e il SAP hanno tutte le opportunità per lavorare efficacemente. Contiamo su sentenze giuste. Oggi ha anche riferito il Ministro degli Interni dell’Ucraina, Igor Klimenko. È in corso un’indagine interna nella Guardia Nazionale. Mi aspetto risultati seri. In tutti i reparti logistici della Guardia Nazionale solo ufficiali di combattimento ricopriranno posizioni dirigenziali. Ho incaricato il ministro di presentare pubblicamente tutti i dettagli delle novità.

Сьогодні зустрівся з очільниками НАБУ та САП – Семеном Кривоносом, Олександром Клименком. Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки. Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень.