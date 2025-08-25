Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL PRIMO MINISTRO NORVEGESE JONAS HAR STERE IN UCRAINA PER DISCUTERE DI DIFESA, SANZIONI E COOPERAZIONE ENERGETICA» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.01 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi, il Primo Ministro della Norvegia, Jonas Har Stere, è in Ucraina.

La ringraziamo per questa visita e per il suo sostegno.

È importante per noi.

L’Ucraina apprezzerà sempre il fatto che la Norvegia sia così sincera nella sua cooperazione con noi.

Abbiamo discusso in modo approfondito molti temi: le nostre esigenze di difesa, il sostegno alle sanzioni, la cooperazione energetica, il lavoro all’interno della Coalizione per il ritorno dei bambini ucraini, le prospettive diplomatiche e il lavoro con i partner sulle garanzie di sicurezza.

Ringrazio il Primo Ministro e la Norvegia per la loro disponibilità ad aiutare e lavorare per la sicurezza del nostro popolo.

///
Сьогодні в Україні Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Дякую за цей візит, за таку підтримку.

Це важливо для нас.

Україна завжди цінуватиме те, що Норвегія так щиро взаємодіє з нами.

Дуже предметно обговорили багато питань: наші потреби в обороні, підтримку санкцій, співпрацю в енергетиці, роботу в межах Коаліції за повернення українських дітей, дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки.

Дякую Прем’єр-міністру, Норвегії за готовність допомагати й працювати заради безпеки наших людей.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.