ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL PRIMO MINISTRO NORVEGESE JONAS HAR STERE IN UCRAINA PER DISCUTERE DI DIFESA, SANZIONI E COOPERAZIONE ENERGETICA» (VIDEO)

Oggi, il Primo Ministro della Norvegia, Jonas Har Stere, è in Ucraina.
La ringraziamo per questa visita e per il suo sostegno.
È importante per noi.
L’Ucraina apprezzerà sempre il fatto che la Norvegia sia così sincera nella sua cooperazione con noi.
Abbiamo discusso in modo approfondito molti temi: le nostre esigenze di difesa, il sostegno alle sanzioni, la cooperazione energetica, il lavoro all’interno della Coalizione per il ritorno dei bambini ucraini, le prospettive diplomatiche e il lavoro con i partner sulle garanzie di sicurezza.
Ringrazio il Primo Ministro e la Norvegia per la loro disponibilità ad aiutare e lavorare per la sicurezza del nostro popolo.
Сьогодні в Україні Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
Дякую за цей візит, за таку підтримку.
Це важливо для нас.
Україна завжди цінуватиме те, що Норвегія так щиро взаємодіє з нами.
Дуже предметно обговорили багато питань: наші потреби в обороні, підтримку санкцій, співпрацю в енергетиці, роботу в межах Коаліції за повернення українських дітей, дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки.
Дякую Прем’єр-міністру, Норвегії за готовність допомагати й працювати заради безпеки наших людей.