ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL PRESIDENTE TRUMP DENUNCIA LE AZIONI DELLA RUSSIA, L’UCRAINA E IL MONDO CHIEDONO PACE E GIUSTIZIA»

09.54 - martedì 29 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ieri sono state pronunciate parole molto importanti dal Presidente Trump su come la leadership russa sprechi il tempo del mondo parlando di pace e contemporaneamente uccidendo persone. Tutti desideriamo una pace vera, dignitosa e duratura: l’Ucraina e tutta l’Europa, gli Stati Uniti, molti leader e paesi onesti nel mondo che ci sostengono. Tutti hanno bisogno di tranquillità nelle relazioni internazionali e di prevedibilità nella vita. Tutti, ma non la Russia.

Attualmente si sa che nelle ultime 24 ore, quando tutti hanno nuovamente sentito la speranza che gli omicidi potessero terminare, l’esercito russo ha ucciso 22 persone in Ucraina. Le mie condoglianze ai familiari e agli amici. Altre 85 persone sono rimaste ferite. Sotto i bombardamenti russi sono cadute 73 città e villaggi ucraini.

Alle due di notte di questa stessa giornata, i russi hanno lanciato un attacco missilistico sulla città di Kamyanske, precisamente sulla zona dell’ospedale cittadino. Tre persone sono morte in quell’attacco, tra cui una donna incinta. Si chiamava Diana e aveva solo 23 anni.

Alla fine di ieri, ormai quasi a mezzanotte, l’aviazione russa ha bombardato un penitenziario nella regione di Zaporizhzhia. È stato un attacco consapevole, mirato, non casuale. I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili in quel penitenziario. Ci sono stati molti morti, altre 43 persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni molto gravi. Questo è avvenuto dopo che gli Stati Uniti, con il sostegno mondiale, avevano espresso chiaramente la posizione che la Russia deve porre fine a questa guerra e passare alla diplomazia.

Ogni omicidio commesso dai russi contro il nostro popolo, ogni attacco russo, quando il cessate il fuoco sarebbe potuto essere già in vigore se la Russia non si fosse rifiutata, testimonia che Mosca merita una pressione sanzionatoria molto dura, veramente dolorosa e quindi giusta ed efficace. Devono essere costretti a fermare gli omicidi e raggiungere la pace.

Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando in questo. L’Ucraina accoglie con favore gli sforzi del Presidente Trump e la sua determinazione a raggiungere la pace. Ringraziamo tutti i leader che aiutano a proteggere l’Ucraina e fanno pressione sulla Russia. La pace è possibile. Ma solo quando la Russia terminerà la guerra che essa stessa ha iniziato e cesserà di tormentare le persone.

Gloria all’Ucraina

///

Учора прозвучали дуже важливі слова Президента Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують. Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах та передбачуваність життя. Усім, але не Росії.

Станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села.

О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки.

Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії.

Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, – усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру.

Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на Росію. Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей.

Слава Україні!