ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL PREMIER BRITANNICO STARMER ESPRIME CORDOGLIO PER LE VITTIME A KIEV, SI DISCUTE DI AUMENTARE LA PRODUZIONE DI DRONI E DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA»

15.12 - venerdì 1 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. Keir ha espresso cordoglio per la morte dei nostri cittadini a causa dell’attacco russo a Kiev. È stato un colpo assolutamente vile e crudele con missili e droni, che ha causato la morte di 31 persone, tra cui cinque bambini. Abbiamo parlato oggi esattamente di come fermare gli omicidi, fornire maggiore protezione al nostro popolo e costringere la Russia a porre fine a questa guerra. Abbiamo discusso l’urgenza di aumentare la produzione di droni, in particolare intercettori. C’è una necessità finanziaria concreta e abbiamo concordato di trovare una soluzione. Abbiamo anche parlato delle sanzioni. La Russia le teme davvero, anche se cerca di fingere che non le interessino. Le sanzioni certamente funzionano e saranno solo di più. Stiamo lavorando con tutti per misure restrittive coordinate. Abbiamo discusso della nostra cooperazione con i partner americani, in particolare il coordinamento delle azioni con il Presidente Trump, e dei possibili formati per i colloqui di pace a livello di leader. Ci stiamo preparando anche per un lavoro diplomatico attivo con i nostri partner in Europa e negli Stati Uniti. Abbiamo concordato posizioni in vista dei prossimi eventi internazionali.

///

Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну. Обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення. Також ми говорили про санкції. Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами. Обговорили нашу взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із Президентом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів. Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами.