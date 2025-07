ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL NUOVO GOVERNO UCRAINO PIANIFICA SEI MESI DI RIFORME, AUMENTO DELLA PRODUZIONE DI ARMI E DRONI PER LA DIFESA»

12.26 - martedì 15 luglio 2025

Si è svolta una riunione con Yuliya Svyrydenko e Mykhailo Fedorov per preparare i primi passi del governo rinnovato. Sono stati dettagliati i compiti per i prossimi sei mesi. L’obiettivo principale è aumentare la produzione interna di armi in Ucraina. Garantire completamente il contratto per le quantità necessarie di tutti i tipi di droni per le Forze di difesa ucraine. Attuare una deregolamentazione significativa e liberare il potenziale economico interno del nostro paese. Inoltre, assicurare il pieno rispetto dei programmi di supporto sociale per i nostri cittadini. Sono stati stabiliti i risultati attesi per il primo semestre di attività del nuovo governo.

Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей. Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду.