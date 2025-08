ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL MINISTRO DELL’INTERNO UCRAINO RIFERISCE SU VITTIME E DANNI A KIEV, AUSPICA PRESSIONE INTERNAZIONALE SU MOSCA»

09.51 - venerdì 1 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

C’è stato un rapporto del ministro dell’Interno Ihor Klymenko. A Kiev continuano i lavori di emergenza nelle aree colpite dall’attacco di ieri. Tutte le operazioni di ricerca e soccorso sono concluse. Purtroppo, ad oggi, si conoscono 31 morti, di cui cinque erano bambini. Il bambino più piccolo aveva solo due anni. Esprimo le mie condoglianze ai familiari e ai cari delle vittime. Sono stati feriti 159 persone, di cui 16 bambini. Tutti stanno ricevendo l’assistenza medica necessaria. Ringrazio i soccorritori, la polizia, i medici, gli infermieri, gli operatori dei servizi comunali, tutti coloro che stanno aiutando la popolazione. Questo è molto importante. Questo vile attacco della Russia dimostra di nuovo che è necessario aumentare la pressione su Mosca e le sanzioni. Per quanto il Cremlino nega l’efficacia, esse funzionano e devono essere rafforzate per colpire tutto ciò che permette di continuare tali azioni. È molto importante che il mondo non tacci su questo. Ringrazio tutti coloro che sostengono il nostro popolo. Apprezziamo che il presidente Trump, i leader europei e altri nostri partner vedano chiaramente cosa sta accadendo e condannino la Russia. Solo a luglio i russi hanno utilizzato contro l’Ucraina più di 5100 bombe aeree guidate, oltre 3800 “Shahed”, quasi 260 missili di vario tipo, di cui 128 balistici. Fermare tutto ciò è possibile solo insieme: America, Europa, altri attori globali. Ogni nostra collaborazione è importante. Ogni giorno è importante. Ringrazio tutti coloro che aiutano l’Ucraina.

Була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам – усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо.

Знову такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію.

Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 «шахедів», майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика. Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні.