ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL GOVERNO UCRAINO ANNUNCIA NUOVI SOSTEGNI SOCIALI, RIFORME STRATEGICHE PER RAFFORZARE L’ECONOMIA E LA DIFESA» (VIDEO)

19.57 - domenica 13 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi c’è stata una conversazione importante con il Primo Ministro dell’Ucraina, Denys Shmyhal. Domani il governo presenterà nuove misure sociali: pagamenti a sostegno delle madri ucraine, inclusi contributi dopo la nascita del bambino e supporto nei primi anni di vita.

Ci sono fondi anche per gli alunni ucraini, destinati al “Pacchetto scolastico” e ai pasti gratuiti nelle scuole dalla prima alla quarta classe e nelle zone di prima linea dalla prima fino all’ultima classe. Domani il Consiglio dei Ministri dell’Ucraina presenterà tutti i dettagli.

Oggi abbiamo anche discusso con Denys dei nostri passi strategici per trasformare il potere esecutivo. Sono previsti cambiamenti, soprattutto nel settore della difesa, e in tutti i progetti per la resilienza dello Stato e della società.

È necessaria una revisione di ogni accordo con i nostri partner per verificare l’effettiva attuazione. È inoltre fondamentale ridurre significativamente le spese statali non essenziali e orientare al massimo le forze sociali verso lo sviluppo economico riducendo la burocrazia.

L’obiettivo principale è incrementare la produzione nazionale, in particolare quella di armi, rafforzare la nostra forza e le nostre capacità interne. Sono previsti nuovi cambiamenti di personale nelle ambasciate chiave.

La prossima settimana sarà dedicata a promuovere cambiamenti positivi nell’interesse dell’Ucraina.

Gloria all’Ucraina!

///

Сьогодні була важлива розмова з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів – для «Пакунку школяра» та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі.

І також сьогодні обговорили з Денисом наші кроки – стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – за рахунок дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне – більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах.

Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України.

Слава Україні!