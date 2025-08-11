ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL GOVERNO APPROVA FINANZIAMENTI E SNELLISCE LE PROCEDURE PER LE FORZE ARMATE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho presieduto la Riunione Operativa. Gli argomenti trattati sono quelli sollevati dai nostri soldati al fronte e che avevo incaricato i membri del governo di analizzare. Sono state prese delle decisioni. Primo – una decisione chiara riguardo pickup, quad e altri veicoli simili, che ora potranno essere acquistati con fondi diretti dalle brigate combattenti. Funzionerà allo stesso modo dei fondi destinati all’acquisto di droni per le brigate. Consentiamo l’acquisto non solo di pickup nuovi, ma anche usati. Questo rispecchia esattamente le richieste di ogni brigata. La prossima settimana i membri del governo formalizzeranno la decisione nei documenti, e già in agosto sarà possibile questa modalità. Secondo – ho incaricato di aumentare significativamente i finanziamenti per le unità combattenti, in modo equo, affinché le brigate abbiano davvero maggiori risorse. Le regole aggiornate prevedono 7 milioni di grivnie per brigata per ogni battaglione attivo nelle operazioni, con un aumento di decine di milioni di grivnie. Terzo – semplifichiamo notevolmente e digitalizziamo la procedura di dismissione del materiale. Il governo modificherà i documenti pertinenti, offrendo più possibilità ai comandanti di corpo e delle brigate. Ridurremo anche i tempi di dismissione. Un altro tema delicato riguarda la procedura di premiazione. Purtroppo spesso il tempo tra la proposta della premiazione e la consegna effettiva al soldato è di mesi, anche sei o più. Ho incaricato di ridurre al massimo queste procedure, eliminando approvazioni inutili e burocrazia. I documenti relativi ai premi saranno modernizzati. Dobbiamo rendere tutto contemporaneo. Il Ministero della Difesa ha elaborato proposte su come realizzare questo e cosa semplificare, e i cambiamenti saranno attuati a breve. Il ministro della Difesa Denys Shmyhal presenterà tutti i dettagli. Durante la Riunione Operativa sono stati inoltre segnalati altri temi discussi con i comandanti durante i miei viaggi nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Ricordiamo tutto ciò che è stato detto. Stiamo preparando le decisioni.
///
Провів Ставку. Саме про ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які я доручав урядовцям пропрацювати. Є рішення.
Перше – абсолютно чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість.
Друге – доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень.
Третє – значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання.
Ще одне чутливе питання – щодо процедури нагородження. На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі.
Також на Ставці були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час моїх поїздок на Харківщину та Сумщину. Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо.