ZELENSKY * (TELEGRAM) : «IL CORAGGIO DELL’UCRAINA, LA LOTTA PER UN FUTURO LIBERO E INDIPENDENTE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi, l’Ucraina celebra il suo Giorno dell’Indipendenza in guerra.
Difendendosi. Sotto attacco e con ansia. Ma forte. E non è sola.
E ogni giorno di più riporta questa guerra da dove è venuta: il cielo e la terra russa.
E ad ogni passo di questa guerra, con la pressione sulla Russia, con le sue perdite reali, sappiamo che la pace si sta avvicinando per l’Ucraina.
Questo è ciò per cui stiamo combattendo. E lo otterremo. Un futuro per i bambini ucraini. Un futuro garantito e sicuro. Il futuro in Ucraina.
A casa. Sotto il nostro cielo. E sulla nostra terra, che abbiamo ereditato da generazioni di ucraini che hanno vissuto qui.
E la trasmetteremo alle generazioni di ucraini che vivranno qui. Ai figli dell’Ucraina. Un’Ucraina indipendente. Sempre forte. Libera.
Sono orgoglioso dell’Ucraina! Sono orgoglioso di tutti coloro che lottano per l’Ucraina, di tutti coloro che contribuiscono alla forza e all’indipendenza dell’Ucraina.
Grazie!
///
Сьогодні Україна відзначає День Незалежності – воюючи.
Захищаючись. Під ударами і з тривогами. Але сильною. Не наодинці.
І кожного дня все більше повертаючи цю війну туди, звідки вона й прийшла: у російське небо й на російську землю.
І з кожним кроком цієї війни там, із тиском на Росію, з її реальними втратами ми знаємо, що мир для України стає ближчим.
Саме за це боремось. І отримаємо. Майбутнє для українських дітей. Гарантоване, безпечне. Майбутнє в Україні.
Вдома. Під цим нашим небом. І на нашій землі, яку ми отримали від поколінь українців, що жили тут.
І передамо поколінням українців, які житимуть тут. Дітям України. Незалежної України. Незмінно сильної. Вільної.
Пишаюся Україною! Всіма, хто б’ється заради України, усіма, хто додає Україні сили й незалежності.
Дякую вам!