ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL CONSIGLIO EUROPEO APPROVA IL 18ESIMO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA, L’UCRAINA RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO E L’AZIONE COORDINATA»

10.09 - venerdì 18 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La decisione dell’Unione Europea, per la quale abbiamo lavorato tutti insieme attivamente, è stata presa. È stato possibile rafforzare l’18° pacchetto di sanzioni contro la Russia a causa di questa guerra, e oggi il pacchetto è stato approvato. Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato.

Voglio ringraziare in modo particolare la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e ogni leader dei paesi dell’Unione Europea per la consolidazione e la posizione comune e prudente. Ringrazio il Presidente del Consiglio Europeo António Costa. Grazie alla Danimarca per un inizio di presidenza dell’UE davvero forte. Questa decisione era necessaria e opportuna come risposta al fatto che la Russia ha intensificato gli attacchi contro le nostre città e campagne.

L’18° pacchetto di sanzioni continua a mettere pressione sulla flotta russa di petroliere, non solo sulle navi stesse, ma anche sui capitani della flotta ombra e sulle compagnie che contribuiscono a finanziare gli omicidi tramite il petrolio. Continueremo questa pressione.

Inoltre, l’Unione Europea introduce un limite più severo sul prezzo del petrolio russo, intorno ai 46 dollari al barile. In coordinamento con altri partner mondiali lavoreremo affinché il price cap possa davvero tagliare le entrate russe. Questo è possibile. Già sappiamo come esercitare la pressione.

Voglio inoltre sottolineare la decisione dell’Unione Europea di vietare qualsiasi transazione relativa ai gasdotti del sistema “Nord Stream”, la cui costruzione era parte della preparazione di Putin per la guerra su vasta scala. Tutta l’infrastruttura della guerra russa deve essere bloccata. Stiamo preparando rapidamente la sincronizzazione delle sanzioni europee in Ucraina e stiamo anche preparando nuove decisioni sulle sanzioni, sia a livello di partner che nella giurisdizione ucraina. Gloria all’Ucraina!

///

Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав.

Особливо хочу відзначити пані Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і кожного лідера країн Євросоюзу за консолідацію та спільну принципову позицію. Дякую пану Президенту Євроради Антоніу Кошті. Дякую Данії за дійсно сильний початок головування в ЄС. Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що Росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах.

18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск.

Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути.

Окремо хочу відзначити рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи «Північний потік», будівництво яких було частиною підготовки Путіна до повномасштабної війни. Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції. Слава Україні!