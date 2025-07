ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL COMANDANTE SIRSKY RIFERISCE SUL CONTRASTO ALLE INCURSIONI RUSSE E SUI NUOVI CONTRATTI PER I DRONI IN UCRAINA»

14.32 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il comandante in capo Oleksandr Sirsky ha riferito che le nostre forze continuano a distruggere gruppi di sabotaggio russi a Pokrovske e in altre direzioni. La tattica del nemico resta la stessa: cerca di conquistare nuove posizioni con piccoli gruppi. Le unità ucraine usano tutti i mezzi necessari per individuare e neutralizzare tali attività degli occupanti.

Inoltre, è stata discussa con il comandante in capo la situazione nelle zone di confine della regione di Sumy. Si ringraziano tutte le unità coinvolte per l’esecuzione completa dei compiti assegnati. Si segnala in particolare la 25ª brigata aviotrasportata separata Sicheslavska per le azioni nella direzione di Pokrovske, e per la difesa di Sumy il 225º reggimento d’assalto separato e la 80ª brigata di fanteria aviotrasportata separata Galitska. Grazie, soldati!

Il comandante ha inoltre riferito sugli attacchi a lungo raggio, in particolare la frequenza e l’efficacia dei diplay strike. La logistica russa deve soffrire significativamente a causa del protrarsi della guerra.

Il comandante in capo, insieme al ministro della Difesa e al segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, sta esaminando in questi giorni tutte le richieste di finanziamenti aggiuntivi per la produzione e la fornitura di droni. Si tratta sia di droni per il fronte sia di sistemi di difesa delle nostre città e comunità dagli attacchi con droni da combattimento russi. La prossima settimana verranno firmati i contratti aggiuntivi corrispondenti.

///

Доповідь Головкома Олександра Сирського. Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта.

Крім того, обговорили з Головнокомандувачем ситуацію у прикордонних районах Сумщини. Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!

Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти.