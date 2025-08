ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL CENTRO GIOVANILE «LITERA» A KHARKIV, UNO SPAZIO PER LA CRESCITA E LA COMUNICAZIONE NONOSTANTE LA GUERRA» (VIDEO)

17.31 - lunedì 4 agosto 2025

Il centro giovanile «Litera» a Kharkiv è uno spazio basato sulla biblioteca regionale per ragazzi, creato affinché i giovani possano svilupparsi e comunicare di persona anche durante la guerra. Qui si tengono lezioni, laboratori e corsi di formazione. Gli studenti delle scuole possono prepararsi gratuitamente per il test d’ingresso all’università. Oggi ho incontrato studenti delle scuole e dell’università di Kharkiv. È stato un incontro speciale e caloroso. Abbiamo parlato insieme. Sono stato ospite di uno dei podcast che si possono registrare in questa struttura, nella sala di registrazione. Abbiamo discusso di Kharkiv e della sua ricostruzione, della guerra e della nostra gioventù. È molto importante che i giovani si sviluppino in Ucraina e vivano. I nostri soldati difendono la regione di Kharkiv e tutta l’Ucraina proprio per questo, per poter restituire una vita piena.

Молодіжний хаб «Літера» в Харкові. Простір на базі обласної дитячої бібліотеки, який був створений для того, щоб, навіть попри війну, молодь могла розвиватися, спілкуватися наживо. Тут проводять лекції, майстер-класи, тренінги. Школярі можуть пройти безкоштовну підготовку до НМТ.

Сьогодні тут зустрівся з харківськими школярами і студентами. Особлива й тепла зустріч. Поспілкувалися. Став гостем одного з подкастів, які можна записувати тут, у хабі, в кімнаті звукозапису. Говорили про Харків і його відновлення, про війну і про нашу молодь.

Дуже важливо, щоб молодь розвивалася в Україні, жила. Наші воїни боронять Харківщину, всю Україну саме для цього – щоб повернути повноцінне життя.