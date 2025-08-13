Popular tags: featured 20
ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL CANCELLIERE TEDESCO E GLI STATI UNITI DISCUTONO DELLA PACE IN EUROPA»

19.37 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ringrazio il cancelliere tedesco Friedrich Merz per aver accolto oggi il nostro speciale formato: una conversazione tra l’Europa e gli Stati Uniti. È sempre importante avere posizioni coordinate e aiutarsi reciprocamente nel cammino verso una vera pace. Tutti noi in Europa condividiamo gli stessi principi chiave che possono garantire dignità e sicurezza agli europei. Collaboriamo in modo costruttivo con gli Stati Uniti. Stiamo preparando passi comuni. Spero che oggi siamo diventati più vicini alla fine della guerra e alla costruzione di un futuro pacifico garantito.

Вдячний канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за те, що прийняв сьогоднішній наш особливий формат – розмову Європи та Сполучених Штатів.

Завжди важливо мати скоординовані позиції та допомагати одне одному в русі до справжнього миру. Ми всі у Європі однаково сприймаємо ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гідність і безпеку. Конструктивно співпрацюємо зі Сполученими Штатами. Готуємо спільні кроки.

Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього.

