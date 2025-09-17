Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL BENVENUTO ALLA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO METSOLA, QUARTA VISITA IN UCRAINA DOPO LA GUERRA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.33 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sono lieto di dare il benvenuto oggi alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, alla sua quarta visita in Ucraina dopo la guerra.

Abbiamo discusso le questioni chiave tra l’Ucraina e le istituzioni europee.

Il sostegno ai negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea e l’importanza di aprire il primo cluster il prima possibile, le sanzioni contro la Russia e l’adozione del 19° pacchetto di sanzioni dell’UE, i beni russi e le questioni sociali: la costruzione di rifugi per le scuole e il sostegno dell’Europa al nostro programma di pasti gratuiti per tutti i bambini ucraini nelle scuole.

Ci auguriamo che l’UE si impegni concretamente con noi anche su questi temi.

Apprezziamo che l’Ufficio del Parlamento europeo inizi a lavorare in Ucraina, il che rafforzerà il coordinamento tra il nostro Parlamento e il Parlamento europeo.

La ringraziamo per il suo sostegno.

Grazie a tutti coloro che ci aiutano!

///

Радий вітати сьогодні в Україні вже з четвертим візитом за роки війни пані Президентку Європарламенту Роберту Мецолу.

Обговорили ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями.

Підтримка перемовин щодо вступу України у Євросоюз і важливість відкриття першого кластера якнайшвидше, санкції проти Росії та прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу, російські активи і також соціальні питання: будівництво укриттів для шкіл і підтримка Європою нашої програми безоплатного харчування для всіх українських дітей у школах.

Розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами в цих питаннях.

Цінуємо, що в Україні запрацює Офіс Європейського парламенту і це посилить координацію між нашим парламентом та Європарламентом.

Дякую за всю підтримку.

Дякую всім, хто допомагає!

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.