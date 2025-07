ZELENSKY (TELEGRAM) * «I COLLOQUI TRA UCRAINA E RUSSIA PROSEGUONO, NOI SIAMO PRONTI AD UN INCONTRO DI PACE DURATURA» (VIDEO)

19.38 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Proseguono i colloqui con la Russia sugli scambi di prigionieri, si continua a rispettare gli accordi dell’incontro di Istanbul. Attualmente il team sta lavorando su un ulteriore scambio. Il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa, Umirov, ha riferito di aver proposto alla Russia un nuovo incontro per la prossima settimana. È necessario aumentare la dinamica delle negoziazioni. Bisogna fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco. La Russia deve smettere di sottrarsi alle decisioni. Si tratta dello scambio dei prigionieri, del ritorno dei bambini e della fine degli omicidi. È indispensabile un incontro a livello di leader per garantire una pace vera e duratura. L’Ucraina è pronta per un tale incontro.

///

Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном.

Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень.

Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі.