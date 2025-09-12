ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO TENUTO UN INCONTRO MOLTO ISTRUTTIVO, ABBIAMO DISCUSSO DELLE NOSTRE NECESSITÀ DI ARMI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho tenuto un incontro molto istruttivo. Prima di tutto, la difesa aerea, la fornitura di sistemi e missili per loro. Le nostre esigenze, le nostre risorse di difesa disponibili.
Ha stabilito compiti specifici per intensificare il lavoro con i partner, al fine di garantire consegne più rapide e, quindi, una protezione più affidabile delle infrastrutture critiche. I militari, i funzionari governativi, i diplomatici: ognuno ha la sua parte di responsabilità.
Abbiamo buone prestazioni nella produzione di intercettori. È importante aumentare la formazione degli operatori.
Abbiamo analizzato il bilancio dei risultati e il costo dei nostri attacchi diplomatici. Vorrei ringraziare ogni divisione per la sua precisione, soprattutto per quanto riguarda la logistica russa e il settore del carburante.
Il Comandante in capo Syrsky ha riferito sulla situazione al fronte e sulle aree chiave.
Ci sono risultati nella regione di Sumy: ad oggi, possiamo affermare che l’offensiva russa su Sumy è stata completamente interrotta dalle nostre forze.
I combattimenti continuano nella zona di confine della regione di Sumy, ma il raggruppamento russo nel settore di Sumy ha perso le sue capacità offensive a causa delle perdite subite.
Continuiamo anche a contrastare attivamente le attività di assalto russo nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia.
Sono grato a tutti i nostri soldati, sergenti e ufficiali che stanno svolgendo missioni di combattimento nelle rispettive aree e infliggono perdite significative ai russi.
Abbiamo discusso delle nostre necessità di armi – la nostra produzione ucraina, l’approvvigionamento e l’assistenza dei partner.
Forniamo forza al nostro esercito. Gloria all’Ucraina!
Провів Ставку – дуже змістовну. Передусім – ППО, постачання систем, ракет до них. Наші потреби, наші наявні ресурси захисту.
Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності.
Хороші показники у виробництві перехоплювачів. Важливо нарощувати підготовку операторів.
Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу.
Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків.
Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами.
Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.
Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.
Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам.
Обговорили наші потреби у зброї – наше українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів.
Забезпечуємо силу для нашої армії. Слава Україні!