Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON VON DER LEYEN, CONFRONTO SU SOSTEGNO A L’UCRAINA E SANZIONI CONTRO LA RUSSIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.49 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

L’ho ringraziata per il suo forte discorso annuale al Parlamento europeo e per il suo chiaro messaggio sui 6 miliardi di euro per la produzione di droni in Ucraina. Dobbiamo trovare ancora più modi per utilizzare le risorse russe congelate a beneficio dell’Ucraina.

Ursula ha informato sul lavoro congiunto con i partner americani per rafforzare le sanzioni contro la Russia. Hanno anche discusso del sostegno ai bambini ucraini. Ursula ha confermato che l’Unione Europea contribuirà a finanziare i pasti gratuiti per i bambini delle scuole. Hanno anche coordinato ulteriori passi per la restituzione dei bambini rapiti.

Hanno concordato di rimanere in contatto.

///

Говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.

Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії. Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей.

Домовилися бути в контакті.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.