ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON VON DER LEYEN, CONFRONTO SU SOSTEGNO A L’UCRAINA E SANZIONI CONTRO LA RUSSIA»

17.49 - mercoledì 10 settembre 2025

Ho parlato con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

L’ho ringraziata per il suo forte discorso annuale al Parlamento europeo e per il suo chiaro messaggio sui 6 miliardi di euro per la produzione di droni in Ucraina. Dobbiamo trovare ancora più modi per utilizzare le risorse russe congelate a beneficio dell’Ucraina.

Ursula ha informato sul lavoro congiunto con i partner americani per rafforzare le sanzioni contro la Russia. Hanno anche discusso del sostegno ai bambini ucraini. Ursula ha confermato che l’Unione Europea contribuirà a finanziare i pasti gratuiti per i bambini delle scuole. Hanno anche coordinato ulteriori passi per la restituzione dei bambini rapiti.

Hanno concordato di rimanere in contatto.

Говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.

Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії. Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей.

Домовилися бути в контакті.