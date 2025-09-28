ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON IL SEGRETARIO NATO RUTTE, FOCUS SU ACQUISTO ARMI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho parlato con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte.
Sono grato per il sostegno.
Gli ho parlato del vile attacco russo di oggi – droni d’attacco, missili, compresi missili balistici.
Abbiamo discusso del programma PURL, che apprezziamo molto.
Si sta già muovendo bene.
Abbiamo discusso di come ampliarlo ulteriormente, di cosa riempire esattamente e del coinvolgimento di altri Paesi.
Questo programma aiuta l’Ucraina ad acquistare esattamente le armi che proteggono la vita delle persone.
Grazie!
Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Вдячний за підтримку.
Розповів про сьогоднішню підлу російську атаку – ударні дрони, ракети, зокрема балістика.
Обговорили програму PURL, яку ми дуже цінуємо.
Вона вже добре рухається.
Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн.
Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей.
Дякую!