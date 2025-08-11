ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON IL PRIMO MINISTRO DEL CANADA MARK CARNEY, LO RINGRAZIO PER IL SOSTEGNO AL NOSTRO POPOLO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho parlato con il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Ringrazio per il sostegno all’Ucraina e al nostro popolo.
Ho informato su tutti i dettagli del lavoro diplomatico, la comunicazione costante con i partner. Stiamo concordando decisioni comuni e preparando i nostri passi coordinati. Discutiamo vari formati di incontri.
Ho condiviso la visione ucraina sulle vere intenzioni e piani della Russia. Vediamo chiaramente, e questo è ovvio, che i russi vogliono solo guadagnare tempo e non terminare la guerra. La situazione sul campo, i biechi attacchi russi a obiettivi civili e persone comuni lo dimostrano.
Siamo d’accordo che non si possono prendere decisioni sul nostro futuro e sulla sicurezza senza l’Ucraina. Così come non possono esserci decisioni senza chiare garanzie di sicurezza. Finché ciò non avviene, le sanzioni contro la Russia devono funzionare e rafforzarsi continuamente.
Abbiamo inoltre concordato i nostri futuri contatti con i partner. Ringrazio Mark e il Canada per il sostegno e la disponibilità a lavorare insieme per una pace affidabile.
///
Говорив із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Дякую за підтримку України та наших людей.
Поінформував про всі деталі дипломатичної роботи, постійну комунікацію з партнерами. Узгоджуємо спільні рішення та готуємо наші скоординовані кроки. Різні формати зустрічей обговорюємо.
Поділився українським баченням того, які справжні наміри та задуми Росії. Ми однаково бачимо, і це очевидно, що росіяни хочуть просто виграти час, а не закінчити війну. Ситуація на полі бою, підлі російські удари по цивільних об’єктах і звичайних людях свідчать саме про це.
Погодилися, що без України не можна ухвалювати жодних рішень, що стосуються нашого майбутнього та безпеки наших людей. Так само як і не може бути жодних якихось рішень без чітких гарантій безпеки. Доки цього немає, санкції проти Росії повинні працювати та постійно посилюватися.
Також узгодили наші подальші контакти з партнерами. Дякую, Марку та Канадо, за підтримку й готовність працювати разом заради надійного миру.