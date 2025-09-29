ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON I MILITARI, RAPPORTO DEL COMANDANTE IN CAPO SULLA SITUAZIONE OPERATIVA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Abbiamo parlato con i militari della situazione operativa e c’è stato un rapporto del Comandante in Capo.
La controffensiva di Dobropillya continua.
Voglio ringraziare tutte le nostre unità coinvolte per la loro efficienza.
Dall’inizio di oggi, le nostre forze sono riuscite a liberare più di 174 chilometri quadrati dall’inizio dell’operazione, e più di 194 chilometri sono stati liberati dai sovversivi russi.
Le vittime russe solo in questa operazione sono quasi tremila e duecento, e la maggior parte di esse sono irrecuperabili.
Ci sono stati rapporti sulla situazione a Kupyansk, sulla situazione nell’area di confine della regione di Kharkiv e sulle aree all’incrocio tra le regioni di Donetsk e Dnipro.
Non è facile lì, ma è importante che i soldati ucraini e le nostre unità stiano facendo tutto il possibile per difendere le loro posizioni.
La ringrazio per questo.
Oggi vorrei anche ringraziare i nostri ragazzi che hanno abbattuto un elicottero militare russo con un cannone antiaereo.
Molti ucraini sono stati ispirati da questo risultato.
Il battaglione FPV della 59esima brigata d’assalto separata dell’unità di sistemi aerei senza pilota – grazie ragazzi!
///
Говорили з військовими по оперативній ситуації, була доповідь Головкома.
Добропільська контрнаступальна операція триває.
Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність.
На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже від початку операції більш ніж 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів.
Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже три тисячі двісті, і більшість – безповоротні втрати.
Були доповіді по ситуації в Купʼянську, по ситуації в прикордонні Харківщини, по районах на стику Донецької та Дніпровської областей.
Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій.
Дякую вам за це.
Хочу сьогодні також відзначити наших хлопців, які збили «ефпівішкою» російський військовий вертоліт.
Багатьох українців цей результат надихнув.
Розрахунок FPV-батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади – дякую вам, хлопці!