ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO ONORATO LA MEMORIA DELLE VITTIME, CONDANNO L’ATTACCO RUSSO CHE HA UCCISO 22 PERSONE» (VIDEO)

20.22 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ha onorato la memoria delle persone uccise nel luogo in cui un missile balistico russo ha colpito un edificio residenziale.

Questo terribile attacco ha causato la morte di 22 persone, tra cui quattro bambini, il più piccolo dei quali aveva meno di tre anni.

Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici.

Tutte le vittime e le famiglie che hanno perso i loro cari a causa dei bombardamenti russi riceveranno l’assistenza abitativa necessaria nel prossimo futuro, in quanto i programmi pertinenti sono già in atto.

Questo bombardamento è una risposta dimostrativa della Russia agli sforzi del mondo per porre fine a questa guerra.

Uccisione di bambini e distruzione invece di diplomazia e pace.

E questa risposta deve essere soddisfatta dalla risposta del mondo: più sanzioni, più opportunità per l’Ucraina di parlare il linguaggio della forza – l’unico linguaggio che la Russia comprende.

Sono grato a tutti i nostri partner che ci aiutano in questo.

///

Вшанував пам’ять загиблих на місці влучання російської балістичної ракети в житловий будинок.

Цей жахливий удар забрав життя 22 людей, серед яких чотири дитини, найменшій із них не було й трьох років.

Мої співчуття рідним та близьким.

Усім постраждалим і родинам, які втратили рідних унаслідок російського обстрілу, найближчим часом нададуть необхідну допомогу з житлом, відповідні програми вже діють.

Цей обстріл – демонстративна російська відповідь на намагання світу закінчити цю війну.

Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру.

І на таку відповідь має бути реакція світу: ще більше санкцій, ще більше можливостей для України говорити мовою сили – єдиною, яку розуміє Росія.

Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають.