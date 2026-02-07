ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO INCONTRATO IL MINISTRO FRANCESE DELLA DIFESA WAUTHEN, PER DISCUTERE DI ASSISTENZA MILITARE E SISTEMI AEREI»

17.02 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho incontrato il Ministro delle Forze Armate e degli Affari dei Veterani della Francia, Catherine Wauthen.

Abbiamo discusso delle esigenze dell’Ucraina per rafforzare la nostra difesa: assistenza militare, potenziamento dei sistemi di difesa aerea e dei missili, nonché ampliamento dell’aviazione con aerei francesi Mirage e Rafale.

È importante sostenere la stabilità della difesa aerea ucraina sullo sfondo dei massicci attacchi russi al nostro settore energetico.

Siamo inoltre interessati alla realizzazione quanto più rapida possibile di progetti comuni nell’ambito delle iniziative europee, in particolare SAFE.

Sono grato al Ministro per questa sua prima visita in Ucraina da quando è stato nominato, nonché al Presidente francese e a tutti i francesi per il sostegno fornito all’Ucraina dall’inizio dell’invasione su larga scala da parte della Russia.

///

Зустрівся з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Обговорили потреби України для посилення нашого захисту: військова допомога, посилення ППО системами й ракетами, а також розширення авіації французькими літаками Mirage і Rafale. Важливо підтримувати стійкість української протиповітряної оборони на тлі російських масованих атак на нашу енергетику. Також ми зацікавлені в якнайшвидшій реалізації спільних проєктів у межах європейських ініціатив, передусім SAFE.

Вдячний пані міністру за цей перший з моменту призначення на посаду візит до України, а також Президенту Франції та всім французам за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.