ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO INCONTRATO I CONSIGLIERI DEI LEADER DI REGNO UNITO – GERMANIA – FRANCIA – ITALIA, PER RINGRAZIARLI DEL SOSTEGNO ALL’UCRAINA» (VIDEO)

20.29 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho incontrato i consiglieri dei leader di Regno Unito, Germania, Francia e Italia per ringraziarli del loro sostegno all’Ucraina e delle garanzie di sicurezza.

Non solo la Russia non mostra alcun desiderio di porre fine alla guerra, ma si sta intensificando e rappresenta una minaccia reale per l’Europa, lanciando i suoi droni in Polonia. Pertanto, è necessario completare lo sviluppo delle garanzie di sicurezza il prima possibile.

Abbiamo anche discusso della disponibilità del nostro Paese a condividere la sua esperienza e a contribuire alla difesa comune della NATO. Proponiamo di intercettare congiuntamente tutti gli obiettivi russi.

Ringrazio il Regno Unito, la Germania, la Francia e l’Italia per aver aiutato il nostro Paese e per aver lavorato insieme per avvicinare una pace giusta.

///

Зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, щоб подякувати за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки.

Росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Тому потрібно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки.

Також обговорили готовність нашої держави поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі.

Дякую Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії за допомогу нашій державі та спільні дії для наближення справедливого миру.

