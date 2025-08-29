ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO INCONTRATO FRANS TIMMERMANS, LEADER DEI VERDI E LABURISTI NEI PAESI BASSI» (VIDEO)

17.42 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho incontrato Frans Timmermans, leader dell’alleanza di due partiti – i Verdi e i Laburisti – nei Paesi Bassi.

Abbiamo discusso del sostegno alla difesa dell’Ucraina, della diplomazia, delle garanzie di sicurezza e del nostro futuro nell’Unione Europea.

Apprezziamo la disponibilità dei Paesi Bassi a continuare a sostenere l’Ucraina.

Vorrei anche sottolineare la partecipazione dei Paesi Bassi al programma PURL.

I Paesi Bassi sono tra i primi Paesi a partecipare a questo programma e hanno già stanziato 500 milioni di dollari per armi americane per l’Ucraina, oltre a finanziare l’acquisto di droni.

Il prossimo passo sarà l’attuazione di progetti di produzione congiunta.

Questo è molto importante per la nostra difesa contro l’aggressione russa.

Sin dall’inizio della guerra su larga scala con noi, i Paesi Bassi hanno aiutato l’Ucraina, le famiglie ucraine e i nostri militari.

E sono grato per questo sostegno costante.

///

Зустрівся з Франсом Тіммермансом, лідером альянсу двох партій – зелених та лейбористів – у Нідерландах.

Говорили про оборонну підтримку України, дипломатію, гарантії безпеки й про наше майбутнє у Євросоюзі.

Цінуємо готовність Нідерландів продовжувати підтримку України.

Хочу відзначити й участь Нідерландів у програмі PURL.

Нідерланди – серед перших у цій програмі та вже виділили 500 млн дол. на американську зброю для України, а також фінансують закупівлю дронів.

На черзі проєкти зі спільного виробництва.

І це дуже важливо для нашого захисту від російської агресії.

Нідерланди із самого початку повномасштабної війни з нами – допомагають Україні, українським родинам і нашим військовим.

І я вдячний за таку постійну підтримку.