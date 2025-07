ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO FIRMATO LE LEGGI FONDAMENTALI PER RAFFORZARE L’UCRAINA, DOPPIO PASSAPORTO – TRIBUNALE SPECIALE E SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE DI OTTAWA»

15.29 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho firmato urgentemente i documenti trasmessi dalla Verkhovna Rada dell’Ucraina: la legge sul doppio passaporto, la ratifica dell’Accordo per la creazione di un Tribunale Speciale per il crimine di aggressione della Russia contro l’Ucraina, e la sospensione per l’Ucraina della Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo. Sono grato ai deputati ucraini per il sostegno a queste decisioni. Ognuna di esse rafforza l’Ucraina.

Grazie al doppio passaporto potremo creare basi giuridiche più solide per l’unità del nostro grande popolo – milioni di ucraini su tutti i continenti, oltre a rappresentanti di altri popoli che hanno legato il proprio destino all’Ucraina. Grazie al tribunale e alla collaborazione con i paesi del mondo e le organizzazioni internazionali potremo assicurare una reale ineluttabilità della punizione della Russia per la guerra contro l’Ucraina. E grazie ai passi relativi all’uso di certi tipi di armi, in particolare le mine antiuomo, potremo raggiungere almeno una parità nelle forze e nei mezzi necessari per difenderci dall’aggressione russa.

La Russia non è mai stata parte della Convenzione di Ottawa e non ha mai adottato mosse oneste nell’ambito di qualsiasi politica di riduzione delle armi o umanizzazione delle pratiche d’uso delle armi.

Ho incaricato i membri del governo di elaborare e adottare urgentemente tutti gli atti secondari necessari per l’attuazione di queste leggi. Possiamo già iniziare a identificare i primi paesi partner con cui implementare il doppio passaporto. Attendo dal governo e dal team dell’Ufficio la presentazione del calendario per l’attuazione degli accordi sul lancio del tribunale. Attiviamo inoltre decisioni nel settore della difesa che supporteranno i nostri combattenti.

///

Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну.

Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї.

Доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів.