ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO FIRMATO LA LEGGE PER RAFFORZARE LA SICUREZZA E TUTELARE I PRIGIONIERI DI GUERRA, AUMENTATI I POTERI E LE RISORSE PER COMBATTERE L’INVASORE» (VIDEO)

20.03 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi ho firmato una legge che rafforza il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, concedendo maggiori capacità per svolgere compiti di combattimento e distruggere l’occupante, conducendo operazioni speciali per difendere l’Ucraina. La forza aumenterà, in particolare per le unità del Centro Operazioni Speciali “A” del Servizio di Sicurezza, che sono tra i nostri combattenti più efficaci.

Ho anche firmato una legge di cui abbiamo discusso con i familiari degli ucraini in prigionia russa e con i nostri guerrieri liberati e tornati a casa. La legge ristabilisce la giustizia, risolvendo la questione finanziaria, affinché i combattenti catturati ricevano le stesse garanzie economiche di tutti i difensori dell’Ucraina.

///

Підписав сьогодні закон, який посилює Службу безпеки України, який дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій «А» СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів.

Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон вирішує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України.