ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO DISCUSSO CON IL CANCELLIERE TEDESCO MERZ SU ANTICORRUZIONE, SOSTEGNO ALL’UCRAINA E PRODUZIONE DI DRONI»

Ho parlato con il Cancelliere federale della Germania Friedrich Merz. Come sempre, è stata una conversazione molto buona, c’è la disponibilità ad aiutare e a continuare il sostegno. Ho informato che è già stato approvato il testo del disegno di legge che garantisce l’indipendenza e l’efficacia delle istituzioni anticorruzione in Ucraina.

È importante che gli organi anticorruzione abbiano sostenuto questo disegno di legge. Tutti noi siamo d’accordo che non deve esserci alcuna interferenza o influenza da parte della Russia nel lavoro della nostra infrastruttura anticorruzione. Ho proposto alla Germania di unirsi all’esame del disegno di legge. Friedrich ha assicurato la volontà di aiutare.

Abbiamo discusso dell’attuazione dei nostri accordi con l’UE e del lavoro per l’apertura del primo cluster negoziale. La Germania esprime assoluto sostegno su questa questione. Grazie. Ho parlato della situazione al fronte e della necessità di ulteriore finanziamento per la produzione di droni. Lavoreremo per aumentare il loro numero, in particolare i droni intercettori. Grazie, Friedrich. Grazie, Germania, per il sostegno all’Ucraina e al nostro popolo.

